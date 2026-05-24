Sarri Lazio l’addio è immediato: l’incontro decisivo con Lotito e il patto per lo staff

Sarri Lazio, è giunta alla fine l’avventura del tecnico toscano a Roma! In programma un incontro con Lotito. I dettagli

Il sipario sul campionato è calato, ma in casa biancoceleste le grandi manovre sono appena cominciate. L’era di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina è giunta ai titoli di coda: pur senza annunci ufficiali dopo la sfida contro il Pisa, i segnali di un addio imminente sono ormai inequivocabili.

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L’incontro lampo tra Lotito e Sarri per evitare il braccio di ferro

Come riporta Il Messaggero, le tempistiche per la separazione formale potrebbero subire una brusca accelerata. Il faccia a faccia decisivo tra il patron Claudio Lotito e l’allenatore toscano potrebbe andare in scena già nella giornata odierna. L’obiettivo comune è quello di formalizzare il divorzio evitando un logorante braccio di ferro legale o mediatico, mettendo il prima possibile tutto nero su bianco.

Le condizioni di Sarri a Lotito per liberare la Lazio

La trattativa per la risoluzione non è però priva di nodi da sciogliere. Per agevolare l’accordo, Maurizio Sarri si è detto nuovamente disposto a compiere un grande sacrificio economico, rinunciando alle ultime mensilità previste dal suo ricco contratto. In cambio, il tecnico porrà una condizione imprescindibile a Lotito: dal discorso dovranno essere totalmente esclusi i membri del suo staff, che dovranno invece ricevere fino all’ultimo centesimo di quanto stipulato.