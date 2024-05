Bonanni: «Sarri non è stato una delusione. Ecco COSA poteva fare per la Lazio». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha parlato della separazione di Sarri dalla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Penso che lui non sia stata una delusione. Ha fatto benissimo lo scorso anno, quest’anno molto meno. Si aspettavano tutti un piccolo passo in avanti, lui non è riuscito a farlo perché deluso dalla campagna acquisti. È andato avanti per inerzia, doveva fare qualcosa di più. Ma non riesci a farlo quando il rapporto con il gruppo è ai minimi storici. Forse se avesse fatto un passo indietro prima, per la Lazio poteva finire diversamente quest’anno».