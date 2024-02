Sarri via dalla Lazio in estate (CorSport)? Il gesto di Lotito fa chiarezza sul tecnico

Sarri via dalla Lazio in estate? C’è quel gesto di Lotito che fa chiarezza sulla posizione dell’allenatore biancoceleste

C’è un gesto, da parte di Claudio Lotito, utile a porre fine almeno per il momento ai rumors sul futuro di Maurizio Sarri. Come scrive il Corriere dello Sport, il patron avrà un colloquio con il tecnico oggi nella sua classica visita a Formello alla vigilia di un incontro.

Un incontro utile a caricare la sua Lazio in un momento non semplice e a ribadire la totale fiducia all’allenatore. Non c’è altra scelta, bisogna remare tutti insieme nella stessa direzione.