Sarri: «Le squadre si stanno CONOSCENDO. Juve-Napoli? Ancora è PRESTO. Se devo fare un PRONOSTICO...»

Le parole di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, in vista del big match tra Juventus e Napoli, di cui è stato allenatore per entrambe

Intervenuto come ospite nel canale You Tube di Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Juventus-Napoli.

CAMPIONATO – «Le squadre si stanno conoscendo soltanto in questo momento, sono state giocate tra partite in pieno mercato aperto. Per avere l’espressione finale di queste due squadre è troppo presto, domani ci daranno delle indicazioni. Il mercato della Juve? Il ciclo deve durare tre o quattro anni, io penso che sarà un ciclo interessante e molto probabilmente vincente, ma siamo agli albori del nuovo ciclo. In questo momento possono avere difficoltà tutti».

JUVE NAPOLI – «Un pronostico per domani? Non giocavo neanche la schedina negli Anni Settanta… Per amore andrei sulla panchina del Napoli perché lì ho fatto tre anni vissuti intensamente, alla Juventus ho fatto un anno e in quei dodici mesi ce ne sono stati sei senza pubblico e a porte chiuse. È chiaro che i ricordi propendano verso Napoli perché la storia che ho vissuto è diversa».