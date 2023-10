Sarri a Sky: «Ho detto ai ragazzi di non ascoltare nessuno. Qualche giocatore sta rendendo meno, ma in Champions…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo Celtic-Lazio.

RISULTATO – Partita come avevamo previsto, di alta intensità. Loro non sono una squadra anglosassone, hanno molta rapidità e tecnica in velocità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, all’inizio del secondo tempo potevamo andare in vantaggio. Poi c’è stato un momento di sofferenza in cui siamo stati più caratteriali.

RISPOSTA – Io ho detto ai ragazzi prima della partita di non ascoltare nessuno. Siamo vicini ad essere competitivi, ci manca poco ma è la differenza tra vincere e perdere. Ma quel poco è colmabile. Spero che dopo questa partita si inneschi un periodo positivo.

EUROPA – È un rischio che ci può stare, ne abbiamo parlato a lungo. Ci sono dei giocatori che stanno rendendo meno dell’anno scorso, può essere un appagamento inconscio. Questa competizione che è molto bella magari li riscatena i meccanismi mentali.

CAMBI – Questo centrocampo può stare per caratteristiche, ma giocando ogni tre giorni dobbiamo sfruttare anche i nuovi. Nel gol che abbiamo fatto sono entrati molti neo entrati, in questa stagione stiamo facendo molto di più i cambi dell’anno scorso. Giocando a questo ritmo molti giocatori arrivano al sessantesimo in difficoltà. Ne abbiamo due-tre che hanno giocato tantissimo e volevo preservarli per le prossime gare.