Sarri: «Penso solo al bene della Lazio. Riscatto? Non mi piace questa parola»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Cremonese-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a DAZN.

PERIODO – «Quello che si è detto e scritto non lo so, non ho letto niente. Penso solo al bene della mia squadra, l’ho vissuto da incazzato con una grande difficoltà a capire questo periodo».

RISPOSTE – «Non mi piace quando si parla di riscatto, perché se mi devo riscattare vuol dire che ho fatto una cazzata prima. Mi piacerebbe che i giocatori capissero cosa abbiamo fatto e che quindi siano consapevoli».

ALVINI – «È un amico da 20 anni, se parla bene di me è perché siamo amici».