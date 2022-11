Sarri il trasformista della Lazio: derby vinto con le armi di Mourinho

Maurizio Sarri, accusato spesso di integralismo, ha dimostrato di saper modificarsi e adattarsi: derby vinto con le armi di Mourinho

Il derby tra Roma e Lazio di domenica pomeriggio ha consegnato alle cronache sportive un Maurizio Sarri diverso ma comunque concreto e vincente. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano ha di fatto vinto la stracittadina con le armi di Mourinho.

Baricentro molto basso (dopo l’intervallo è sceso a 37 metri) e capacità di ripartire in contropiede con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni più Cancellieri e Romero nella ripresa. Tacciato spesso di integralismo, Sarri ha dimostrato di sapersi adattare alle caratteristiche dell’avversario, specialmente in una gara diversa dalle altre e che gli è di fatto entrata nel cuore. Il tecnico ex Napoli si sente sempre più laziale. Un’appartenenza spiegata ai nuovi con una frase molto significativa: «Il derby capiamolo prima che dopo è tardi». Il messaggio è stato recepito appieno.