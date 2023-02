Sarri, il retroscena in vista della Sampdoria: cosa ha fatto il tecnico

Maurizio Sarri non vuole distrazioni questa sera contro la Sampdoria: a Formello ha fatto vedere il pareggio dell’andata

Maurizio Sarri non vuole assolutamente passi falsi nella sfida di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Sampdoria. Come riportato dal Corriere dello Sport, per mantenere aperta la corsa Champions League e portarsi a due punti dall’Inter servirà mantenere la guardia alta, quella che mancò nella gara di andata.

A tal proposito, Sarri in questi giorni a Formello ha fatto rivedere alla squadra la gara d’andata, quando il pareggio beffa di Gabbiadini nel finale tolse ai biancocelesti due punti pesantissimi. Un retroscena che testimonia ancora di più la voglia del toscano di non sbagliare: tornare a vincere all’Olimpico in campionato dopo più di un mese è l’imperativo categorico.