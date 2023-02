Sarri: «Il prossimo avversario agli ottavi? Non so neanche chi c’è»

Sarri, al termine della partita contro il Cluj il comandante replica alla domanda inerente al prossimo avversario agli ottavi

Prosegue il momento positivo della Lazio, e questa sera nonostante non abbia vinto ha ottenuto il suo obiettivo ossia la qualificazione. Al termine del match Sarri, ha risposto alla domanda inerente al prossimo avversario della squadra biancoceleste in Conference.

PAROLE – Se possiamo competere su due fronti? E’ da vedere dobbiamo essere fortunati a livello di assenze. Questa sera avevamo troppi assenti ma chi ha giocato ha dato quella che doveva dare

Squadre da evitare? Non so neanche chi c’è in questo momento, non ho le idee chiare su quello che complessivamente potremo andare a trovare