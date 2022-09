Sarri, il dato non mente: i calci piazzati problema da risolvere

In vista della sfida di domani contro la Cremonese, Sarri e la Lazio devono fare attenzione ai calci piazzati: il dato parla chiaro

Come riportano le statistiche della Lega Serie A, la Lazio in questo avvio di stagione deve fare i conti con il problema relativo ai gol subiti su calcio piazzato, un aspetto da non sottovalutare nella sfida di domani contro la Cremonese:

La Lazio è la squadra che in questo campionato ha subito più gol su calcio piazzato: quattro delle cinque reti concesse sono arrivate da fermo, tante quante nelle ultime 15 subite nello scorso campionato.