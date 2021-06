Sarri incontra Guccini, il cantante:«Mi ha detto chi vincerà lo scudetto»

Continua a far parlare l’incontro tra Sarri e Guccini. Il cantante ha rivelato qualche aneddoto su una serata molto particolare

Continua a far parlare l’incontro tra Sarri e Guccini, reso possibile da Marino Bartoletti. Il cantante, ai microfoni de Il Corriere della Sera, ha rivelato qualche aneddoto su una serata molto particolare. Queste le sue parole:

«Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Lui mi ha fatto delle previsioni su chi vincerà il prossimo campionato, ma non lo rivelerò nemmeno sotto tortura. L’ho incontrato molto volentieri e mi è parso simpatico, allegro. Diciamo che si è sciolto presto. Io non sono particolarmente orso, specie con gli amici. Sarri mi ha detto che apprezza le mie canzoni e che le ascolta ancora adesso. In passato è venuto a un mio concerto… così, tutto normale».