Sarri sfida la Roma da ex Lazio: «Non sono tanto simpatico ai tifosi giallorossi, ma ora conta solo l’Atalanta!»

Maurizo Sarri, ex allenatore della Lazio passato all’Atalanta, prepara la sfida contro la Roma e accenna al suo passato in biancoceleste

La sfida tra Atalanta e Roma sarà anche un appuntamento particolare per Maurizio Sarri. L’attuale allenatore della formazione bergamasca, infatti, si prepara ad affrontare i giallorossi dopo il suo passato sulla panchina della Lazio, esperienza che inevitabilmente lo lega ancora al clima della Capitale.

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Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita, il tecnico ha parlato anche del rapporto con la tifoseria della Roma, consapevole che il suo percorso alla guida dei biancocelesti possa aver lasciato una percezione particolare tra i sostenitori giallorossi.

Sarri ha allenato la Lazio per tre stagioni, diventando un punto di riferimento del progetto biancoceleste e vivendo in prima persona la rivalità cittadina con la Roma. Ora, però, il tecnico è concentrato sulla nuova avventura con l’Atalanta, con l’obiettivo di costruire un percorso diverso lontano dalla Capitale. Le sue parole:

«Chiaro che ho fatto tre anni di Lazio e forse non sono tanto simpatico alla Roma. Chiaro che ora abbiamo cambiato pagina e ora conta solo l’Atalanta».

La sfida contro la Roma rappresenta quindi un nuovo capitolo per l’allenatore, chiamato a misurarsi contro una squadra che conosce bene e contro un ambiente che potrebbe accoglierlo con sentimenti contrastanti.