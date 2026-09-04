Alaba il grande colpo per la difesa! Fabiani valuta l’ex giocatore di Bayern e Real Madrid

David Alaba è finito nel mirino della Lazio: occasione da svincolato per la difesa di Gennaro Gattuso. Ecco cosa filtra sul giocatore austriaco

Il mercato della Lazio potrebbe non essere ancora definitivamente chiuso. Dopo la fine della sessione estiva, il direttore sportivo Angelo Fabiani continua infatti a monitorare il panorama degli svincolati alla ricerca di possibili occasioni per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club biancoceleste starebbe valutando diversi profili sia per il reparto difensivo sia per il settore offensivo. Tra i nomi finiti sotto osservazione ci sarebbe anche quello di David Alaba, ex difensore del Bayern Monaco e del Real Madrid, attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza con il club spagnolo.

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La Lazio avrebbe avviato un tentativo concreto per capire la disponibilità del centrale austriaco, che a 34 anni è alla ricerca di una nuova sfida per rilanciarsi dopo un periodo condizionato anche da alcuni problemi fisici.

Alaba sarebbe il sostituto ideale dopo l’addio di Romagnoli

L’eventuale arrivo di Alaba rappresenterebbe un’operazione di grande spessore per la Lazio, soprattutto dopo la partenza di Alessio Romagnoli, trasferitosi all’Al-Sadd. Il difensore classe ’92 avrebbe infatti caratteristiche molto simili a quelle richieste dal nuovo corso biancoceleste: qualità tecnica, capacità di impostare il gioco dalla linea arretrata e soprattutto una grande esperienza internazionale.

Nel corso della sua carriera Alaba ha vinto praticamente tutto, diventando un punto di riferimento prima con il Bayern Monaco e poi con il Real Madrid. La sua duttilità gli permette inoltre di giocare sia da centrale difensivo sia da terzino sinistro o centrocampista arretrato, offrendo diverse soluzioni tattiche all’allenatore.

Per Gattuso potrebbe quindi rappresentare un elemento fondamentale non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per la leadership all’interno dello spogliatoio.

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Fabiani cerca esperienza: Alaba valuta il rilancio in Serie A

La pista che porta a David Alaba resta legata alla volontà della Lazio di cogliere un’opportunità di mercato senza dover sostenere un investimento per il cartellino. La società di Claudio Lotito sta infatti osservando con attenzione il mercato degli svincolati, consapevole della possibilità di aggiungere giocatori di valore anche dopo la chiusura della finestra tradizionale.

Per Alaba, invece, la Serie A potrebbe diventare una nuova tappa di una carriera straordinaria. Dopo le esperienze con Bayern Monaco e Real Madrid, il difensore austriaco potrebbe scegliere un campionato competitivo per dimostrare di poter ancora essere protagonista ad alti livelli.

La Lazio valuta anche altri profili per completare l’organico, ma il nome di Alaba rappresenta sicuramente una delle opportunità più prestigiose. Un eventuale accordo garantirebbe a Gattuso un leader difensivo di grande personalità e permetterebbe ai biancocelesti di sostituire Romagnoli con un giocatore dal curriculum internazionale.