Idea Brozovic per il centrocampo, la Lazio sonda il mercato degli svincolati

Marcelo Brozovic è l’ultima idea del direttore sportivo Angelo Fabiani dati i ripetuti infortuni di Nicolò Rovella e Danilo Cataldi: ecco cosa filtra

Il mercato della Lazio potrebbe regalare ancora qualche sorpresa anche dopo la chiusura della sessione estiva. La società biancoceleste continua infatti a monitorare la lunga lista di giocatori rimasti senza squadra, alla ricerca di profili in grado di aumentare qualità ed esperienza nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Tra le opportunità valutate dal direttore sportivo Angelo Fabiani ci sarebbe anche il nome di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, reduce dall’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr, rappresenterebbe una soluzione di grande affidabilità per il reparto centrale biancoceleste.

L’ex giocatore dell’Inter conosce molto bene il campionato italiano dopo otto stagioni trascorse in nerazzurro, periodo nel quale è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Una caratteristica che potrebbe renderlo un elemento particolarmente interessante per il progetto della Lazio, soprattutto considerando le difficoltà fisiche accusate da alcuni centrocampisti della rosa.

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena di mercato su Mandas. Ufficiale Romagnoli all’Al-Sadd

Brozovic sarebbe il regista ideale dati i problemi di Cataldi e Rovella

La possibile pista che porta a Brozovic nasce anche dalla necessità della Lazio di trovare maggiore continuità in mezzo al campo. I problemi fisici che hanno coinvolto Danilo Cataldi e Nicolò Rovella hanno spinto la dirigenza biancoceleste a valutare eventuali alternative per garantire a Gattuso più soluzioni durante la stagione.

Il centrocampista croato potrebbe offrire caratteristiche difficili da trovare sul mercato: capacità di dettare i tempi della manovra, personalità nella gestione del pallone e grande esperienza nelle partite ad alta pressione.

Nel corso della sua esperienza all’Inter, Brozovic ha ricoperto per anni il ruolo di riferimento davanti alla difesa, diventando un giocatore fondamentale sia nella costruzione del gioco sia nella fase di equilibrio della squadra. Qualità che potrebbero adattarsi alle esigenze tattiche del nuovo allenatore biancoceleste.

Lazio, Brozovic e il possibile ritorno in Serie A

Per Marcelo Brozovic la possibilità di tornare in Italia potrebbe rappresentare uno scenario interessante. Dopo l’addio all’Inter e l’esperienza all’Al-Nassr, il classe ’92 potrebbe valutare una nuova sfida in un campionato che conosce profondamente.

La Lazio potrebbe offrirgli un ruolo importante all’interno dello spogliatoio, grazie alla sua leadership e alla capacità di guidare i compagni nei momenti più delicati. Un aspetto particolarmente apprezzato da Gattuso, tecnico che ha sempre dato grande valore ai giocatori di personalità.

L’eventuale arrivo di Brozovic garantirebbe quindi alla Lazio un calciatore pronto, con esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. Al momento si tratta di una valutazione legata alle opportunità del mercato degli svincolati, ma il profilo del centrocampista croato potrebbe rappresentare una soluzione concreta per completare la mediana biancoceleste.