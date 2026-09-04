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Probabili formazioni Udinese Lazio: Gattuso verso diverse conferme

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21 ore ago

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Probabili formazioni Udinese Lazio, il tecnico dei biancocelesti sta lavorando sull’undici che sfiderà i friulani dell’allenatore Kosta Runjaic

La Lazio si prepara alla sfida contro l’Udinese con l’intenzione di dare continuità al lavoro delle ultime settimane. Il tecnico Gennaro Gattuso sembra orientato a confermare gran parte dell’undici visto nell’ultima uscita, con poche modifiche rispetto alla formazione che ha dato maggiori garanzie.

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Tra i pali ci sarà ancora Mandas, mentre il reparto difensivo dovrebbe essere guidato da Doekhi e Provstgaard, con il ritorno dal primo minuto di Nuno Tavares sulla corsia mancina. A destra resta aperto il ballottaggio tra Floriani Mussolini e Lazzari, con il primo al momento favorito. A centrocampo, complici le assenze di Rovella e Cataldi, Belahyane rappresenta l’unico vero riferimento in cabina di regia. Nessun dubbio invece sulle mezzali: spazio a Davide Frattesi e Taylor, chiamati a garantire dinamismo e qualità nella zona centrale del campo.

In avanti Pinamonti viaggia verso una maglia da titolare come riferimento offensivo, supportato da Zaccagni sulla sinistra e dal ballottaggio sulla fascia opposta tra Isaksen e il nuovo arrivato Gudmundsson.

La probabile formazione della Lazio: Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

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Runjaic valuta Kabasele in difesa

Anche l’Udinese arriva alla sfida con un solo grande dubbio di formazione. Il tecnico Kosta Runjaic deve infatti scegliere il giocatore che completerà il reparto arretrato: Kabasele è attualmente favorito su Bertola per il ruolo di centrale.

La difesa a tre dovrebbe essere completata da Abankwah e Solet, mentre sulle corsie esterne agiranno Vojvoda e Kamara. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Piotrowski e Karlstrom, chiamata a contrastare la qualità del centrocampo biancoceleste. Sulla trequarti manca ancora Zaniolo, che non è disponibile: al suo posto dovrebbe agire Unai Gomez, affiancato da Ekkelenkamp alle spalle dell’unica punta Davis.

La probabile formazione dell’Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

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