Sarri, alla ricerca dell’equilibrio perduto: le mosse contro la Samp

Sarri pensa a qualche cambiamento per la sfida con la Sampdoria, dopo gli otto gol subiti contro Napoli e Udinese

Una sfida molto probabilmente già decisiva. La Sampdoria per la Lazio può rappresentare un crocevia fondamentale. Ed è per questo che Sarri pensa a qualche cambiamento.

I biancocelesti fuori casa non vincono da oltre tre mesi ed è per questo che il tecnico toscano potrebbe optare per una squadra più equilibrata e robusta. Perché, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il problema principale pare essere la mancanza di equilibrio. In una situazione del genere tre attaccanti più Luis Alberto e Milinkovic sono probabilmente un lusso che non ci si può permettere. Ordine, applicazione e solidità: queste le parole chiave per uscire dall’incubo.