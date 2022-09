Sarri e il tabu Spalletti: il tecnico vuole invertire la rotta

Spalletti è in netto vantaggio su Sarri con 4 vittorie a 1 nel confronto diretto: il Comandante vuole invertire la tendenza

Quello di stasera tra Lazio e Napoli sarà anche il confronto, inevitabile, tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, il tecnico di Certaldo è in netto vantaggio con l’ex Juve negli scontri diretti: sono 4 le vittorie contro l’unica di Sarri ottenuta nel 2016-2017.

In quel caso fu una doppietta di Mertens a regalare la vittoria al suo Napoli contro la Roma di Spalletti: stasera l’occasione è ghiotta non solo per fare un bel salto in classifica ma anche per cominciare ad invertire la tendenza.