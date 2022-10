Sarri e il nodo Milinkovic: il serbo in panchina con la Salernitana?

Maurizio Sarri deve sciogliere il grande noto legato alla presenza di Milinkovic oggi contro la Salernitana: il serbo è diffidato

Il grande dubbio in casa Lazio per la sfida di oggi contro la Salernitana è quello relativo alla presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Come riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è diffidato ed un’eventuale ammonizione lo costringerebbe a saltare il Derby di domenica prossima contro la Roma.

Un rischio che Maurizio Sarri vorrebbe scongiurare ma che potrebbe essere costretto a correre a causa delle scarse condizioni fisiche di Luis Alberto, il quale lamenta da giorni un non meglio precisato dolore all’anca. Se dovesse andare in campo a Milinkovic verrà chiesto di gestirsi in particolare per quanto riguarda le polemiche con l’arbitro di turno visto che la metà delle ammonizioni ricevute sono arrivate proprio per proteste nei confronti dei direttori di gara. Sarri scioglierà il dubbio solo a ridosso del match.