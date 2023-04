Sarri contro gli arbitri: l’ultima volta fu costretto a pagare 4 mila euro. Ecco quando il tecnico capitolino si scagliò contro l’arbitraggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport nel settembre del 2022 il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si era scagliato contro l’arbitraggio della partita con il Napoli che dopo quella gara disse: «O gli arbitri sono scarsi oppure c’è la soluzione B, che è più preoccupante». Una frase che infastidì molto i vertici arbitrali.

A quelle dichiarazioni del tecnico toscano replico Gianluca Rocchi: «Le critiche di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli mi hanno fatto male. Maurizio lo conosco da tanti anni, è toscano come me e a volte esagera. Mi auguro di non sentire più frasi del genere. Ai nostri arbitri si può dire tutto, ma non che abbiano retropensieri ». Per quei pensieri espressi, Sarri, venne deferito dalla Procura Federale e dovette pagare un’ammenda da 4000 euro come conseguenza del patteggiamento.