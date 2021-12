Sarri, lungo confronto con la squadra post Sassuolo: i dettagli

Lungo confronto tra Maurizio Sarri e la squadra dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Sassuolo: i dettagli

Una seduta di allenamento saltata. Questo è stato il lunedì in quel di Formello. In realtà però il motivo dell’annullamento non sarebbe l’arrivo nel centro sportivo del patron Lotito.

Infatti, come rivelato da Tuttomercatoweb. dietro questa decisione ci sarebbe un lungo confronto tra mister Sarri e la squadra, che sarebbe durato un’ora e mezza circa. Insomma, la tensione in casa Lazio sembra essere davvero altissima.