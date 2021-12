Allenamento Lazio, cancellata la seduta mattutina: i dettagli

Allenamento Lazio: l’arrivo del presidente Lotito nel centro sportivo di Formello ha portato Sarri a cancellare la seduta mattutina

L’allenamento mattutino della Lazio in quel di Formello, in programma alle 11:30, è stato cancellato. L’arrivo del presidente Claudio Lotito, che è piombato nel centro di allenamento mentre la squadra era in sala video per analizzare la sconfitta di ieri contro il Sassuolo, ha spinto Sarri a cancellare la consueta seduta di scarico.

Il patron biancoceleste è furibondo per il rendimento della squadra e per l’ennesima sconfitta rimediata ieri pomeriggio. In casa Lazio sale la tensione.