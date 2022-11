Sarri, con la Juventus prove da anti Napoli: il tecnico vuole conferme

Dopo i successi contro Roma e Monza, Sarri vuole conferme contro la Juventus: in ballo c’è il ruolo di anti Napoli

La gara di domani contro la Juventus, l’ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar, potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, in palio non ci sono solo i 3 punti ma anche il ruolo da anti Napoli.

Una vittoria farebbe diventare la Lazio la prima inseguitrice dei partenopei: fondamentali saranno le difese. Sono 8 i gol presi dai biancocelesti finora, solo uno in più proprio dei bianconeri di Allegri. Il big match si preannuncia carico di tensione.