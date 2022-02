Sarri alle prese con le assenze: come fare di necessità virtù

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri è alle prese con tante assenze in vista di Porto-Lazio di oggi. Il mister proverà a fare di necessità virtù

Un match importante, ma con tante assenze. Sarri si appresta ad affrontare il porto senza Acerbi, Lazzari e Immobile, defezione dell’ultimo minuto.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, tornerà il falso nove, che ha portato i tre punti contro Genoa e Venezia. Certo l’avversario è di ben altro livello, ma, come sottolineato dal mister in conferenza, ci aspetta una grande prestazione.