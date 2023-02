Sarri: «Mi aspetto sempre arbitri di livello… Solo che poi rimango deluso». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cluj–Lazio.

ARBITRAGGIO – Me lo aspetto sempre di livello. Poi a volte a fine partita sono costretto a dire il contrario. Non mi preoccupo mai a priori, ho scoperto di Abisso quando sono uscito in campo con la Salernitana. Domani non so di che nazionalità sia l’arbitro. Mi aspetto sempre bene ma a volte rimango deluso.

