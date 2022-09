Sarri ammonito in Cremonese Lazio: era diffidato, non ci sarà contro lo Spezia

Maurizio Sarri ha rimediato un giallo nel corso di Cremonese-Lazio, che gli costerà la squalifica contro lo Spezia

Finale concitato in una partita tutto sommata tranquilla tra Cremonese e Lazio. Maurizio Sarri intorno alla mezz’ora del secondo tempo ha chiesto in maniera veemente (uscendo dall’area tecnica) come stesse Patric, in modo tale da sostituirlo nel caso non fosse al meglio.

Orsato si è avvicinato al tecnico della Lazio ed ha estratto il giallo, che costerà al Comandante la squalifica contro lo Spezia. Infatti Sarri era stato diffidato per il dito medio mostrato alla panchina del Verona nell’ultimo incontro di campionato.