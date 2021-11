Sarri, a Napoli contro i “suoi” Mertens e Insigne

Maurizio Sarri, nella sfida contro il Napoli, ritroverà due suoi pupilli, ossia Dries Mertens e Lorenzo Insigne

Per Sarri la sfida contro il Napoli non sarà mai una partita come tutte le altre. Al di là della curiosità su come verrà accolto dopo tutto quello che accaduto, compreso il passaggio alla Juventus, sicuramente il tecnico della Lazio ritroverà molti giocatori che, nel periodo partenopeo, sono stati per lui veri e propri pupilli.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il pensiero non può non andare a Mertens e Insigne. Il belga è stato reinventato centravanti durante la gestione del toscano, segnando caterve di gol: ben 57 in due stagioni. Discorso diverso per il buon Lorenzo, che ci tiene a fare bella figura nel giorno della commemorazione di Maradona. Anche perché davanti si ritroverà un allenatore con cui ha avuto un rapporto di odio e amore.