Sanremo 2025, c’è anche un po’ di Lazio al Festival! Ecco quanti cantanti tifano per i biancocelesti

Sanremo 2025, domani inizia la kermesse di Rai 1: ecco che squadra tifano i cantanti in gara

Domani inizia il Festival di Sanremo: la kermesse sarà condotta da Carlo Conti e durerà dall’11 al 15 febbraio. Un evento nazionalpopolare che appassiona tutti, pronti a fare il tifo per i propri artisti preferiti: e a proposito di tifo, che squadra di Serie A tifano i cantanti in gara? Come Achille Lauro e Giorgia noti tifosi della Lazio, o Olly, tifoso invece blucerchiato.