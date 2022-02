Sangiovanni: «Sono l'Immobile del FantaSanremo» e Ciro...applaude! - FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ieri Sangiovanni si era autoproclamato l'”Immobile del FantaSanremo” e Ciro con una storia Instagram ha applaudito il giovane cantante

Continua a impazare il FantaSanremo. Il gioco consiste in una sorta di Fantacalcio ma questa volta con i concorrenti del Festival di Sanremo 2022. Protagonista di questa divertente novità del Festival è sicuramente Sangiovanni, che ha fatto guadagnare tantissimi punti a chi lo aveva “acquistato”.

Il giovane cantante ha spiegato ieri a Calciomercato.com: «Io sono il Ciro Immobile del Fantasanremo. Finora ho fatto 125 punti, ma per colpa di Amadeus non ne ho fatti di più… volevo dargli il cinque, lui invece mi ha abbracciato e ho perso la possibilità di prendere altri bonus». La speranza di Sangiovanni è dunque quella di rendere come il capitano della Lazio in questo campionato.

Poche ore fa -inoltre – sono arrivati gli applausi via social di Ciro Immobile attraverso una storia Instagram.