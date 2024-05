Sanderra a LSC: «Usciamo a testa altissima giocando alla PARI contro una grande squadra»

Sanderra, il tecnico della Primavera esterna le sue sensazioni a caldo al termine della gara persa con la Roma

Ai microfoni di LSC ha parlato Sanderra, il quale al termine della gara Primavera tra Lazio e Roma, esterna cosi la sua delusione per la sconfitta

PAROLE – Oggi abbiamo un pochino di rammarico e delusione, abbiamo fatto un’altra grande partita. Ma il bilancio di questi due anni è che c’è stata una crescita spaventosa. Siamo orgogliosi e fieri di questa squadra. Usciamo a testa altissima, giocando alla pari contro una squadra tecnicamente di livello altissimo. Abbiamo compensato il gap facendo una prova di grande collettivo, abbiamo messo in evidenza dei giocatori interessanti. La soddisfazione è piena e supera il rammarico. Passando in vantaggio sul 2-1 abbiamo lasciato, però, qualcosa che non lasciamo, probabilmente perché ci sono mancate un po’ di energie.

Avevamo cambiato qualcosina spostando Sardo davanti e mettendoci 4-4-2 e ci ha dato subito i frutti sperati. Avevamo in mano la gara, siamo stati ingenui sul fallo laterale. Poi c’è anche il merito dell’avversario. La partita con il Milan abbiamo speso tanto, non è un alibi ma avevano davvero speso tanto. Oggi è stato il coronamento di una grande stagione. La soddisfazione è aver messo in evidenza giocatori che sono pronti a fare il salto tra i professionisti. Questo è un orgoglio per noi, per me e per il mio staff perché quando un allenatore vede che la squadra dà tutto non si perde mai.

C’è sempre un lavoro da fare, ogni anno è diverso. Abbiamo messo in evidenza grandi giocatori, questa è una grande soddisfazione. Noi abbiamo lavorato molto su mente e cuore di questi ragazzi che sono diventati uomini. Per noi è un valore importante. Non volevamo fare una gara soltanto di contenimento, abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche in campo aperto, un po’ come con l’Inter, smentendo chi dice che questa squadra si difendeva bene soltanto. Quando si crea uno zoccolo duro con giocatori che hanno un’anima è una grande soddisfazione. Ci sono dei singoli pronti a fare il salto, mi rende contento. E non soltanto nel blocco difensivo. Giocatori interessanti come Sardo, lui è un giocatore davvero di prospettiva