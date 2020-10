Sampdoria-Lazio, Ranieri sfida Inzaghi: è il derby dei Parioli

I due tecnici a Roma vivono nello stesso quartiere a pochi metri di distanza.

Oggi alle 18 la banda di Inzaghi sarà di scena a Genova contro la Sampdoria di Ranieri. Già proprio l’ex tecnico della Roma che non evoca certo bei ricordi. Qualcuno l’ha già rinominato il derby dei Parioli visto che i due, a Roma, abitano ad una via di distanza. E pensare che Simone stava per imboccare la stessa strada di Sir Claudio. Quella che porta all’immortalità. Insomma l’impresa della Lazio della passata stagione sono in tanti ad averla accostata a quella del Leicester di Ranieri. Un sogno che però il laziale ha solo accarezzato. Colpa anche di una pandemia che in queste ultime settimane è tornata a farsi minacciosa. Tre casi anche nella Samp (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti). La gara di oggi non è assolutamente in dubbio. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.