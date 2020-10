La Sampdoria si gode un po’ di riposo prima di pensare alla Lazio: Ranieri può contare su due ex biancocelesti

Claudio Ranieri ed il rompete le righe in attesa di cominciare a preparare la sfida casalinga con la Lazio. La Sampdoria viene da una serie di sconfitte infinita con i capitolini e l’ex allenatore della Roma è desideroso di ottenere i primi punti tra le mura amiche dopo la doccia gelida col Benevento. Simone Inzaghi dal canto suo vorrà fare come il fratello Pippo e strappare i tre punti prima del debutto Champions.

Nella giornata di ieri primo allenamento per l’ex portiere della SPAL Letica, che si accomoderà in panchina, Audero rimane titolarissimo tra i pali. Con la Lazio si gioca sabato prossimo, lunedì Ranieri potrà cominciare a pensarci con qualche volto nuovo in più. Oltre all’ex Leicester Adrien Silva e ad Antonio Candreva già convincente a Firenze nella vittoria con la viola, ci sarà l’ex Lazio Keita Balde, sbarcato in terra ligure. Da verificare ad inizio settimana le condizioni di Jakub Jankto, alle prese con qualche fastidio fisico.