Sampdoria, il gesto dei giocatori per evitare la penalizzazione

Sampdoria, i giocatori doriani per evitare la penalizzazione in serie A hanno deciso di rinunciare al mese di stipendio di Dicembre

Il momento in casa Sampdoria è delicato non solo per la situazione di classifica, ma anche dal punto di vista societario, visto il problema legato agli stipendi che rischia di sanzionare il club di punti di penalizzazione.

I calciatori vista la difficoltà del club, hanno deciso di comune accordo di rinunciare ad un mese di stipendio ovvero quello di dicembre, per consentire alla Sampdoria di assolvere alla scadenza di domani del pagamento degli stipendi per l’ultimo trimestre del 2022. Ma ciò rischia di non bastare, perché servono 10 milioni, e il club ha ancora gli ingaggi dei due ex tecnici ovvero D’Aversa e Giampaolo.