Sampdoria, Giampaolo mescola le carte e cambia modulo per la Lazio

La Lazio va in trasferta a Genova per sfidare la Sampdoria di Giampaolo. Il tecnico blucerchiato cambia modulo per la gara

La Sampdoria potrebbe scendere in campo con una “nuova” veste in occasione del match contro la Lazio, in programma oggi allo stadio Ferraris. Il tecnico Marco Giampaolo starebbe pensando al 4-3-1-2 per fronteggiare la squadra di Maurizio Sarri.

Centrocampo a tre formato da Mehdi Leris, Ronaldo Vieira e Tomas Rincon (con Gonzalo Villar inizialmente in panchina). A riposo anche Filip Djuricic, sostituito sulla trequarti da Abdelhamid Sabiri. Davanti la coppia d’attacco Fabio Quagliarella–Francesco Caputo.