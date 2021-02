Sampdoria, contro la Lazio servirà il miglior Thorsby. Il motivo

La Sampdoria prosegue la sua preparazione in vista della trasferta di sabato pomeriggio contro la Lazio: Thorsby chiamato alla gara perfetta

Il centrocampista norvegese dovrà tenere a bada le incursioni ed i continui inserimenti di due fuoriclasse come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, capaci di fiammate improvvise e giocate difficili da neutralizzare. Al classe ’96, il tecnico Claudio Ranieri richiede una prestazione basata su spirito di sacrificio ed intelligenza tattica per arginare il talento dei biancocelesti.