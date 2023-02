Sampdoria, buone notizie per Stankovic: il tecnico recupera un big per lunedì

Sampdoria, buone notizie per Dejan Stankovic, il tecnico può contare su un rientro importante per la sfida contro la Lazio

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della delicata trasferta di Roma contro la Lazio. Stankovic per il match contro la sua ex squadra, può contare su un rientro molto importante per la sua formazione ovvero Sabiri. Per quanto riguarda Djuricic, Murillo e Gunter tutti e tre stanno svolgendo un lavoro personalizzato.