Sampdoria, anche Garcia tra i candidati per la panchina

Non solo Iachini e De Biasi. La Sampdoria tenta anche con Garcia, l’ex allenatore di Roma ed Olympique Marsiglia

Su sette gare, Di Francesco ne ha perse sei. Necessario il cambio di panchina per la Sampdoria che deve ben presto invertire il senso di marcia. Dopo aver incassato il no di Gattuso, restano in pole De Biasi e Iachini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la società blucerchiata avrebbe fatto un tentativo anche per Garcia – ex allenatore di Roma ed Olympique Marsiglia – ma senza sviluppi concreti. In extremis, il club vorrebbe provare l’assalto anche a Ranieri.