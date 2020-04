Extra Lazio, morto Samokhvalov della Lokomotiv Mosca

Innokentiy Samokhvalov è morto a 22 anni durante un allenamento. Da chiarire ancora le motivazioni del decesso

22 anni ed una vita ancora davanti che purtroppo si è spenta troppo velocemente. Innokentiy Samokhvalov ha perso la vita quest’oggi durante un allenamento individuale.

Una fine prematura a cui ancora non è stata data una motivazione, come spiega la Lokomotiv Mosca (squadra di appartenenza del giovane) in un comunicato ufficiale anche se un suo ex allenatore ha rivelato che si tratterebbe di un arresto cardiaco. Se così fosse, sarebbe l’ennesimo professionista che muore per un problema al cuore. Il difensore faceva parte della squadra B del club russo.