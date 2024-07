Samardzic Lazio, INCONTRO POSITIVO del padre-agente con il Milan: i DETTAGLI

Samardzic Lazio, incontro molto positivo tra il padre-agente del centrocampista dell’Udinese e il Milan: i dettagli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stato positivo l’incontro tra il padre-agente di Lazar Samardzic, obiettivo del calciomercato Lazio, e il Milan.

I rossoneri insisteranno per il centrocampista dell’Udinese che è da ormai un paio di giorni l’obiettivo forte per quel reparto oltre a Fofana che sembra sempre più vicino. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Samardzic.