Salisburgo, Szoboszlai rimane un altro anno in Austria

Era stato sul taccuino del ds della Lazio Tare e questa estate era seguito anche da Napoli e Milan.

Napoli e Milan avevano messo gli occhi su di lui, la Lazio lo aveva corteggiato per una estate intera per portarlo a Roma, impresa senza successo. Il talentuoso centrocampista ungherese del Red Bull Salisburgo ha annunciato in patria che rimarrà nella compagine austriaca.

Ho parlato col mio agente e con la mia famiglia e ho preso la mia decisione: voglio giocare un altro anno qui e disputare ancora la Champions con la maglia del Salisburgo.