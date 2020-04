Salernitana, società furiosa con alcuni giocatori che non hanno rispettato il lock down

Salernitana, società che prenderà provvedimenti per quando appreso in queste ore sul comportamento di alcuni suoi giocatori

Guai grossi in casa Salernitana per alcuni calciatori che non hanno rispettato il lock down. Il capitano dei granata Di Tacchio pare infatti aver organizzato una festa in casa con alcuni compagni di squadra e le rispettive consorti. Allo stesso modo, come riporta TMW, anche Billong ha organizzato una grigliata con Capezzi e Kiyine postando la foto sul web.

Dura la reazione della società che quindi potrebbe prendere decisioni drastiche in merito soprattutto per chi in questo periodo sta discutendo per il rinnovo del contratto.