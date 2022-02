Salernitana, Sabatini: «Segnali importanti, possiamo giocarcela fino alla fine»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato dopo il pareggio contro lo Spezia

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, crede nella salvezza e lo ha dichiarato dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia.

LE PAROLE – «La squadra si è comportata bene in una partita oggettivamente difficile. Impegno, generosità e a tratti disperazione che la squadra ha saputo mettere in campo in una gara così importante sono i segnali che aspettavo per inaugurare la rincorsa auspicata da tutti. Siamo solo all’inizio e credo ci siano tutte le condizioni per giocarcela fino alla fine. L’atteggiamento mostrato in campo dalla squadra mi rende molto più tranquillo rispetto a ieri. Bisogna continuare a lavorare per integrare al meglio i nuovi arrivati con il gruppo di giocatori già in rosa».