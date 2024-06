Salernitana, Sabatini: «Dia? potrebbe essere un grande acquisto per la Lazio. Lui aveva chiesto questo». Le parole del Ds

Intervenuto nella trasmissione ‘minuto71’, in onda su Elleradio, il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato di alcuni profili che legano la Lazio con il club granata. Queste le sue parole.

PAROLE– «Tchaouna è un giocatore molto forte, fortissimo. Possiede grande velocità e tecnica, vede la porta e sa calciare con entrambi i piedi. Potrebbe essere un gran colpo per la Lazio. È un ragazzo molto giovane, del 2003, di conseguenza va un po’ accompagnato ».

DIA– «È un calciatore moderno, molto forte ad attaccare la profondità. Anche lui potrebbe essere un grande acquisto per la Lazio. Ha confidenza con il gol e, pur giocando con una squadra di bassa classifica la scorsa stagione, ha segnato tanti gol e anche fornito assist. Aveva chiesto di essere ceduto l’ultimo giorno di mercato perché c’era una squadra di Premier League che lo voleva in prestito. La Salernitana, giustamente, non ha accettato le modalità, soprattutto la questione del prestito. Di lì in poi sono venute fuori tutta una serie di tensioni che il giocatore ha pagato. Però lui è un ragazzo che non ha assolutamente problemi dal punto di vista comportamentale. Purtroppo ha subito la situazione. Se la Lazio lo prende non se ne pentirà ».

BASIC– «Basic quest’anno non ha fatto male, anzi, quando ha giocato senza problemi fisici è stato sempre all’altezza. Consideriamo anche un aspetto: è molto difficile giocare con una squadra in difficoltà che perde tante partite. Basic è stato sempre dignitosamente in campo ».

CASTELLANOS– «Lui ha una caratteristica che mi piace molto, è un combattente: qualità fondamentale per un calciatore. Lo spagnolo è molto competitivo e quindi lo tratterei con il dovuto rispetto ».