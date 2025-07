Conferenza Sarri senza giornalisti in presenza, arriva l’attacco: «Scelta incommentabile»

Conferenza Sarri senza giornalisti in presenza, arriva l’attacco alla decisione presa dal club: «Scelta incontentabile»

Il clima in casa Lazio continua a essere oggetto di dibattito e l’analisi del giornalista Alberto Ciapparoni, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, fotografa perfettamente il sentimento di una parte della tifoseria. Le sue parole sono una critica diretta e senza sconti alle strategie societarie, accusate di alimentare un clima di distanza e frustrazione piuttosto che di unione, specialmente in un momento delicato come l’inizio di una nuova stagione sportiva.

Ciapparoni ha evidenziato una stanchezza generale nell’ambiente biancoceleste, un senso di logoramento dovuto a un copione che si ripete anno dopo anno, fatto di promesse e di una comunicazione ritenuta poco trasparente. Questa sensazione di immobilità, secondo il giornalista, è la radice della contestazione e del malcontento che serpeggia tra i tifosi.

Ecco le sue parole che descrivono questo stato d’animo: «Negli ultimi anni è mancata la trasparenza nel rapporto tra club e tifoseria. Io percepisco stanchezza; è da anni che assistiamo alle stesse cose. Io sono esausto, siamo alla contestazione, alle solite promesse non mantenute. Sembrano quei film in cui si ripete lo stesso giorno in loop. Noi laziali stiamo vivendo sempre la stessa trama».

Il giornalista ha poi puntato il dito contro una scelta gestionale specifica: la decisione di escludere i media dalla partecipazione in presenza della conferenza di presentazione di Sarri. Una mossa che, a suo avviso, è controproducente e dannosa per la Lazio stessa, poiché non fa altro che inasprire il clima e aumentare il divario con l’esterno, isolando ulteriormente la società.

«Escludere la partecipazione in presenza dei media è un errore gestionale anche da parte della società. Se fossi la società cercherei un ravvicinamento con l’ambiente, mentre così allarghi il divario e non aiuti neanche te stesso. È una scelta quasi incommentabile. Non conviene neppure a loro, non fa che rendere ancor più tesa l’atmosfera. Ancora più chiusi nel bunker di Formello» L’immagine del “bunker di Formello” chiude un’analisi severa che chiede un’inversione di rotta per ricucire un rapporto fondamentale per il futuro del club.