Sarri convinto: «A Coverciano dovrebbero rendere obbligatoria questa cosa». Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

Torna a parlare in pubblico Maurizio Sarri e le sue parole, come spesso accade, lasciano il segno. L’ex allenatore della Lazio, attualmente senza panchina dopo la conclusione della sua avventura a Roma, è stato uno degli ospiti d’onore alla 27esima edizione del “Premio Sportilia 2025”. Durante l’evento, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano ha messo da parte il suo recente passato biancoceleste per dedicare un pensiero profondo e sentito a una delle sue ex squadre più amate: il Napoli.

Interrogato sulla sua carriera e sulle esperienze che l’hanno segnata di più, Sarri non ha avuto dubbi, regalando una vera e propria dichiarazione d’amore alla piazza partenopea. Le sue parole suggeriscono che allenare il Napoli non sia un semplice incarico, ma una tappa formativa quasi essenziale nella carriera di un tecnico. Con una frase destinata a far discutere, ha proposto una vera e propria “lezione obbligatoria” per i suoi colleghi.

Ecco la dichiarazione integrale rilasciata da Maurizio Sarri: «A Coverciano dovrebbero rendere obbligatorio per i mister allenare almeno un anno a Napoli. Per quello che significa allenare a Napoli, perché è una cosa molto particolare».

Queste parole non sono una semplice battuta, ma una riflessione sul peso specifico e sull’unicità di quella panchina. Allenare all’ombra del Vesuvio, secondo Sarri, è un’esperienza totalizzante, un’immersione in una passione e in una pressione che non hanno eguali nel panorama della Serie A. È una sfida che tempra, che mette alla prova ogni fibra del carattere e delle competenze di un allenatore, e che, una volta vissuta, lascia un marchio indelebile.

Le dichiarazioni del “Comandante” arrivano in un momento di pausa dalla panchina, ma dimostrano come il legame con la città che lo ha consacrato ad alti livelli sia ancora vivissimo. Mentre il suo nome continua a essere accostato a diversi club in vista della prossima stagione, questa investitura per la piazza napoletana riaccende l’affetto dei suoi ex tifosi e ribadisce l’impatto straordinario che l’esperienza azzurra ha avuto sulla sua visione del calcio.