Mercato Lazio: priorità alle cessioni! Fares verso un possibile ritorno in Grecia, le ultime

Mercato Lazio: adesso la priorità è alle cessioni! Fares verso un possibile ritorno in Grecia, le ultimissime in casa biancoceleste

Con il mercato in entrata praticamente fermo, la Lazio concentra i propri sforzi sulle uscite. Il club biancoceleste, guidato da Maurizio Sarri, ha la necessità di sfoltire una rosa ancora troppo ampia e con diversi elementi fuori dal progetto tecnico. Tra questi figura anche Mohamed Fares, esterno sinistro algerino classe 1996, arrivato nella Capitale nel 2020 dal SPAL.

Dopo alcune stagioni segnate da infortuni e prestazioni altalenanti, Fares ha ritrovato continuità nell’ultima annata trascorsa in prestito al Panserraikos, club della Super League greca. In Grecia ha collezionato minuti importanti, mostrando segnali di ripresa sia fisica che tecnica. Ora, rientrato a Formello per il ritiro estivo, il giocatore è alla ricerca di una nuova sistemazione, consapevole di non rientrare nei piani della società.

Fares, futuro ancora in Grecia?

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Team Raiola, che cura gli interessi del calciatore, è al lavoro per trovare una nuova destinazione. Diverse squadre greche avrebbero già manifestato interesse: tra queste il PAOK Salonicco, l’Aris Salonicco e l’Asteras Tripolis. Tutti club di prima fascia nel panorama ellenico, alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne.

Il contratto di Fares con la Lazio è in scadenza nel 2026, ma un trasferimento in questa sessione di mercato appare sempre più probabile. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Lazio di alleggerire il monte ingaggi e al giocatore di rilanciarsi definitivamente.

Lazio, strategia chiara: sfoltire per ripartire

La situazione di Fares è emblematica della strategia attuale del club capitolino: prima di pensare a nuovi innesti, è necessario liberare spazio in rosa e a bilancio. Oltre all’algerino, sono diversi i profili in uscita, tra cui altri elementi rientrati dai prestiti e fuori dal progetto tecnico.

In attesa di sviluppi sul fronte entrate, la Lazio lavora dunque per completare le cessioni e dare una nuova forma all’organico in vista della stagione 2025/26.