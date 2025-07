Lazio, Braglia non ha dubbi: «Sarri? Non farà meglio di Baroni. Sarà una convivenza difficile ora tra lui e Lotito. Su Insigne...»

Lazio, Braglia analizza: «Sarri? Non farà meglio di Baroni. Sarà una convivenza difficile ora tra lui e Lotito. Su Insigne…». Le parole

Durante un intervento ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha espresso forti perplessità sulla situazione attuale della Lazio e sulle prospettive della squadra per la nuova stagione, ora affidata a Maurizio Sarri, ex tecnico di Juventus e Napoli.

Braglia ha messo in dubbio la compatibilità tra l’allenatore toscano e l’attuale rosa biancoceleste. Secondo Braglia, il tecnico toscano si troverebbe a gestire una rosa non costruita secondo i suoi principi tattici, e questo potrebbe compromettere la resa della squadra. Inoltre, ha sottolineato come la gestione societaria e il rapporto con il presidente Claudio Lotito potrebbero rappresentare un ulteriore ostacolo alla serenità dell’ambiente.

Nonostante le difficoltà, Braglia ha riconosciuto il prestigio del club capitolino, ma ha lasciato intendere che senza interventi mirati sul mercato, la stagione potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.

PAROLE – «Sarri? Non farà meglio di Baroni. Non so se questa è una squadra adatta a Sarri. La delusione di Sarri sta nel fatto che va in una squadra dove qualche pezzo lo avrebbe cambiato. Sarà una convivenza difficile ora tra Lotito e Sarri».

INSIGNE – «Non lo so dove potrebbe andare. Secondo me è difficile che si rilanci».

SU BARONI – «Il più grande acquisto del Toro è Baroni, che è stato uno dei migliori tecnici dello scorso anno, Non so perché la Lazio lo ha lasciato andare, è stato un grande errore di Lotito. Ha sempre fatto bene con le squadre che ha avuto».

La Lazio è chiamata a una vera e propria operazione di alleggerimento: senza cessioni e tagli agli stipendi, sarà impossibile intervenire sul mercato. I tifosi attendono segnali concreti, mentre Sarri dovrà lavorare con un gruppo ancora incompleto e poco modellato sulle sue idee tattiche.