Manifestazione protesta tifosi Lazio: data, luogo e orario

Manifestazione protesta tifosi Lazio: ecco data, luogo e orario. Il tifo organizzato chiama a raccolta il popolo biancoceleste

Dopo i numerosi striscioni apparsi negli ultimi giorni in vari punti della città, la contestazione dei tifosi della Lazio contro la società e il presidente Lotito si sposta ufficialmente in strada. Il tifo organizzato biancoceleste ha infatti comunicato la data, il luogo e l’orario della manifestazione di protesta, chiamando a raccolta il popolo laziale per esprimere il proprio dissenso nei confronti della gestione del club.

“SOTTO AL CONDIZIONATORE LASCIAMOCI CHI CHIEDE AGLI ALTRI DI FARE LE RIVOLUZIONI, NOI TORNIAMO IN PIAZZA. CI RITROVEREMO TUTTI MARTEDÌ 15 LUGLIO, DALLE ORE 18:30 IN POI, A LARGO CORRADO RICCI PER POI DIRIGERCI SU VIA DEI FORI IMPERIALI VERSO IL CAMPIDOGLIO DOVE CHIEDEREMO UN INCONTRO AL SINDACO DI ROMA CAPITALE E ALL’ASSESSORE ALLO SPORT PER SOTTOLINEARE IL NOSTRO PROFONDO DISSENSO VERSO UNA GESTIONE SOCIETARIA CHE STA SVALUTANDO UN PATRIMONIO CITTADINO COME LA S.S. LAZIO.

E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI SENSIBILIZZARE QUALSIASI ORGANO POLITICO POSSIBILE, CHIUNQUE ABBIA UN RUOLO ISTITUZIONALE E’ CHIAMATO A PRENDERE UNA POSIZIONE DI TUTELA DI UN PATRIMONIO COMUNE E AD ESPORSI CON LA PROPRIA VOCE ED IL PROPRIO IMPEGNO PER RIDARE A QUESTA CITTÀ E QUESTA TIFOSERIA UNA SQUADRA CHE ABBIA DELLE AMBIZIONI ALL’ALTEZZA DEL RUOLO STORICO CITTADINO CHE RAPPRESENTA, SIAMO STANCHI DI VEDERE LA NOSTRA LAZIO USATA PER SCOPI PERSONALI O VEDERLA TRASCURATA PER TORNACONTI POLITICI. LA POLITICA LO HA MESSO, LA POLITICA LO DEVE TOGLIERE.

CHIEDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI DI RISPETTARE IL DECORO DEL CENTRO STORICO DELLA NOSTRA CITTÀ.

NON PORTIAMO TORCE, FUMOGENI E PETARDI, EVITIAMO DI PROCURARE DANNI A STRADE E MONUMENTI.

PORTATE LE BANDIERE CON I COLORI DELLA NOSTRA LAZIO!”.