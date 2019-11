Fabio Maistro, alla sua prima da titolare con la Salernitana, ha siglato la sua prima rete

Nel campionato di Serie B tra Salernitana ed Entella, dove la squadra di Ventura conduce per 2-0. In rete anche Fabio Maistro acquistato in estate proprio dalla Lazio dal Rieti.

Il centrocampista non doveva scendere in campo oggi ma nel riscaldamento l’infortunio di Dziczek (anche lui di proprietà della Lazio gli ha aperto le porte del match. Oltre alla rete ha colpito anche il palo nel primo tempo.