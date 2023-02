Salernitana Lazio, la moviola dei quotidiani: Abisso impreciso. E il primo rigore...

Le moviola dei quotidiani oggi in edicola non giudicano pienamente sufficiente la prova di Abisso in Salernitana-Lazio

Non una grande prova quella di ieri per Rosario Abisso in Salernitana-Lazio. A pesare è la mancata concessione del primo rigore per i biancocelesti per l’atterramento di Sepe ai danni di Immobile.

Il VAR fortunatamente corregge l’errore ma né lui né l’assistente numero 1 Baccin avevano ravvisato l’irregolarità. Il secondo, quello su Cancellieri per fallo di Bronn, c’è ma è paradossalmente meno netto del primo. Arbitraggio da rivedere.