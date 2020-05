Salernitana, Fabiani: «Ipotesi abbonati allo stadio se si riprenderà»

Salernitana, l’idea del direttore sportivo Angelo Fabiani sul permettere almeno ad una parte di tifosi di andare allo stadio

Il futuro del calcio è ancora in bilico e non c’è una data certa per la ripresa del campionato. Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha proposto, nel caso in cui si tornasse in campo, una soluzione per permettere ad una parte dei tifosi di tornare allo stadio. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport.

«Non so quando e come riprenderemo, ma se il campionato dovesse ripartire, si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di consentire l’accesso ad una parte di tifosi, ad esempio gli abbonati, da sistemare in tutta la struttura in modo da garantire il distanziamento».